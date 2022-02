Stordalen har forhåndssolgt rom for 63 millioner

Art Deco-bygget til Oslo Lysverker på Solli Plass er godt på vei i forvandlingen til hotell, restauranter, barer, kino, kulturscener og møteplasser. Vestkantbadet settes også i stand og utvides med en stor gym- og velværeavdeling.

Dørene på Sommerro åpner i september, men huset har allerede solgt overnatting, selskaps- og møtelokaler for over 63 millioner kroner.

– Jeg har åpnet mange hoteller, men sjelden opplevd så stor interesse for bygget og alle mulighetene det byr på så lang tid før åpning, sier Jarle Moen, hotelldirektør på Sommerro, i en melding.

Både CNN og Forbes har satt Sommerro på listen over hotellåpninger man kan glede seg til i 2022. Det nye hotellet eies av Aspelin Ramm og Stordalen/Varner-selskapet Strawberry Brothers mens det skal driftes av Nordic Hotels & Resorts.

I november ble det kjent at Stordalen sprenger budsjettet på prestisjehotellet. I et intervju med DN sa han at de 242 rommene da hadde passert en stykkpris på 10 millioner kroner, rundt 2,5 milliarder totalt.