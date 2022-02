H&M fikk et driftsresultat på 6.259 millioner svenske kroner i regnskapsmessige fjerde kvartal, fremkommer av selskapets kvartalsrapport fredag.



Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 5.505 millioner svenske kroner, ifølge Infront-konsensus.



Bruttomarginen ble på 55,2 prosent, mot ventede 53,5 prosent.



Styret i selskapet foreslår et utbytte på 6,50 svenske kroner pr aksje. På forhånd var det i snitt ventet et utbytte på 7,35 kroner.

(TDN Direkt)