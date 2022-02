Torsdag gikk det private biblioteket til den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg under hammeren hos auksjonshuset Bonhams.

I forkant hadde Bonhams, ifølge CNBC, ventet at boksamlingen ville generere salgsinntekter på mellom 300.000 og 500.000 dollar. Da alle bøkene til slutt var solgt viste fasiten at bøkene var solgt for 2,3 millioner dollar.

Boken som fikk det høyeste budet var en utgave av Harvard Law Review fra 1957-1958 med Ginsburgs notater i margen, denne jusboken gikk alene for drøyt 100.000 dollar.

Andre høydepunkter var en signert utgave av feministikon Gloria Steinems bok «My Life on the Road» som ble solgt for 53.000 dollar, og noter til temasangen «I'll fight» fra en Ginsberg-dokumentar dokumentar som ble sendt i 2018 ble solgt for 35.000 dollar.

Tidligere denne uken ble det kjent at høyesterettsdommer Stephen Breyer (83) går av med pensjon. President Joe Biden har lovet at han vil nominere en farget, kvinnelige høyesterettsdommer som erstatning for Breyer innen utgangen av februar.