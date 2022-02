Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 13 selskaper.

Rogaland: Bygg Team Haugesund AS; Tasta Bil AS; Årabrotsvegen Holding AS.

Møre og Romsdal: Alnes Hage & Anleggservice AS; Asian Food AS; RK Anlegg AS.

Nordland: Rørleggern Brønnøysund AS.

Viken: Funkner Malerservice AS; Nye Gunilla AS.

Agder: Esbo.no AS; Møgedal Tomteutvikling AS.

Vestland: Odin Partner AS; Vangsnes Transport og Budtjenester AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

