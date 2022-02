Dæhlie forlater Norge

Skilegende og forretningsmann Bjørn Dæhlie (54) og kona Vilde Falck-Ytter flytter fra Norge til Sveits, melder Nettavisen.

– Vi har tenkt på dette i mange år, men det har ikke passet med hensyn til familie og jobb. Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå, sier Dæhlie til avisen.

I 2020 flyttet Dæhlie fra Nannestad til Bø kommune i Vesterålen, men allerede i oktober ble det kjent at han hadde lagt ut huset i Nordland for salg til 2,6 millioner kroner.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sier han til Nettavisen.

Dæhlie hadde en ligningsformue på 418,5 millioner kroner i 2021. Han hadde en inntekt på 9,6 millioner kroner og betalte 6,5 millioner kroner i skatt. Hans kone, Vilde Falck-Ytter, hadde 23,6 millioner kroner i ligningsformue. Hun hadde en inntekt på 780.654 kroner og betalte 455.484 kroner i skatt.

Dæhlies flytting til Vesterålen fikk mye oppmerksomhet etter hans uttalelser om at flyttingen skyldtes Bø kommunes holdning til formuesskatt. Kommunen senket formuesskatten med et halvt prosentpoeng til 0,35 prosent.

– For oss blir dette et prøveprosjekt på ett år, om det lar seg gjøre å bo i Bø og pendle til Østlandet», sa Dæhlie til Vesteraalen Online før flyttingen.

«Vi kjenner ikke Bjørn Dæhlies familie, men det kan jo tenkes at hustru og barn synes det er greit at Bjørn Dæhlies formuesskatt reduseres fra 6 til 4 millioner kroner årlig ved å flytte fra Nannestad til Bø i Vesterålen. Det gir trygghet og mer penger til å ta risiko i næringslivet», skrev Trygve Hegnar i en leder tilbake i 2020.

Da det bare ett år etter ble klart at Dæhlie ville avslutte sitt Vesterålen-prosjekt, ble også dét sterkt kritisert av mange.

«Bjørn Dæhlie og familie ble skatteflyktninger til Norges svar på Monaco. Det måtte det bli bråk av», skrev Hegnar i en ny leder.

«For oss andre har Monaco/Dæhlie-saken vært nyttig fordi den har vist at formuesskatten kan slå kraftig ut, og skatteytere som Dæhlie, vil forsøke å tilpasse seg de til enhver tid gjeldende skatteregler. Skal det også være galt?», påpekte han.

