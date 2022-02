Hegnar om Dæhlie: – De vil kaste seg over ham og si at han er en fæl og stygg fyr

Onsdag ble det kjent at skilegende og forretningsmann Bjørn Dæhlie (54) og kona Vilde Falck-Ytter flytter fra Norge til Sveits.

– Han sier selv at han skal leve mer og jobber mindre, og at Sveits er et godt utgangspunkt. Men jeg tror han flytter for å spare formuesskatt og skatt generelt, sier Trygve Hegnar om Dæhlies nye flytteplaner.

I 2020 flyttet Dæhlie fra Nannestad til Bø kommune i Vesterålen , og uttalte selv at flyttingen skyldtes kommunens holdning til formuesskatt. Der ble skilegenden imidlertid i kun ett år, og i høst ble det kjent at huset hans i Nordland ble lagt ut for salg.

Både flyttingen til og fra Vesterålen skapte mye debatt, og Hegnar tror dette nå vil skje igjen.

– Man må skatte til Norge i mange år etter at man har flyttet, så dette er en langsiktig prosess, og jeg forstår Dæhlie veldig godt. Men jeg tipper at det er masse presse og andre som vil kaste seg over ham og si at han er en fæl og stygg fyr. Men han har gjort masse for Norge, og han orker ikke å betale så mye formuesskatt i året som han kommer til å få om han blir boende her, for han har også vært veldig flink i business, sier Hegnar.