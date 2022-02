CNN-sjefen går av på grunn av forhold til nær kollega

Jeff Zucker skriver i et notat at han ikke informerte selskapet om et romantisk forhold han hadde til en annen leder i CNN, melder The New York Times.

56-åringen har vært en av de mektigste lederne i den amerikanske medie- og TV-bransjen. Han går av etter å ha vært president i CNN i ni år.

Zucker skriver i notatet til de ansatte at forholdet dukket opp da CNN gransket Chris Cuomo, CNN-ankeret som i desember fikk sparken for sin rolle i skandalen som førte til at broren, Andrew Cuomo, måtte gå som guvernør i New York.

– Jeg erkjenner at forholdet utviklet seg de siste årene. Jeg var forpliktet til å informere om det, men jeg gjorde ikke det. Det var galt. Derfor går jeg nå av, skriver Zucker.

(NTB)