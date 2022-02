Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag, onsdag og torsdag denne uken konkursåpning i 53 selskaper.

Oslo: Bolig og Hytteutvikling AS; Bygg og Glass AS; GTO Works AS; Raw Yoga Holding AS; Straxx AS; Urban E AS; Urban Green Holding AS.

Rogaland: Chaintrain AS; Completion Technology Resources AS; Kepa Entreprenør AS; Kiellandshagen Investeringsselskab AS; Plugging Technology Resources AS; SRI Services AS; Strandgaten 76 AS.

Møre og Romsdal: 3AL Crewing AS; Kobi Ålesund AS; Tellesbø Transport AS.

Viken: Askhus AS; Byggledelse AS; DGG AS; Min Lilla Salong AS; Onsøy Graveservice AS; OP Bakkene AS; Oslo Tak & Vedlikehold AS; Ski Skade og Lakk AS; Stiftelsen Bunes Recovery Senter; Æppen Transport AS.

Innlandet: Dentatec Dental AS; Kleven Steinar AS; Kongsvinger Kolonial AS; Tak og Membranspesialisten AS.

Vestfold og Telemark: IKT Partner 24 AS; Lindebø Transport AS; Norsk Øko Rens AS; Sangolten AS.

Agder: Agder Emballasje AS; Faglig Rekkverk AS; Grimstad Kabel-TV AS; Vegarheim Kulturhus Event AS.

Vestland: Bil150 AS; Fjordkroa Leikanger AS; KA Galleri AS; NLHD AS; Nøkland Byggfag AS; Vestland Konkurssalg AS; Øksnes Eiendom AS; Øytex AS.

Trøndelag: AK Multitech AS; Dameformer Stjørdal AS; Norsafe Brannsikring AS; Replab AS; Trondheim Demolering AS.

Utenlands: SLS Scandic Labor Supply.

I tillegg har åtte personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.