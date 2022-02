Vestre varsler lansering av batteristrategi

– Spiller vi kortene riktig, kan Norge bli en stor aktør internasjonalt innen batteriproduksjon. Jeg jobber for at gigabatterifabrikkene skal etableres i Norge, sier Vestre i en pressemelding.

Det blir anslått at batteriindustrien i Norge kan omsette for 90 milliarder kroner i 2030. Det er mer enn havvind og hydrogen til sammen.

– Batterier er et av seks sentrale satsingsområder i regjeringens grønne industriløft, og Norge har sterke forutsetninger for å lykkes langs hele batteriverdikjeden. Vi må legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge. Batteristrategien blir viktig i denne sammenhengen, sier Vestre.

Fra før er det planlagt flere batterifabrikker i Norge.

