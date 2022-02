10 næringer som kan sikre Norges fremtid

I den ferske rapporten «Norge i morgen», trekker McKinsey frem ti næringer som kan bidra til grønn, bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid hvor vi vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass.

– Rapporten viser at Norge kanskje aldri vært i en så god posisjon til å forme morgendagen som akkurat nå, sier Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge, ifølge en pressemelding.

Næringene det er snakk om er; Hydrogen, havvind, batterier, karbonfangst og -lagring, grønn maritim næring, industriell programvare, forbrukerplattformer, sirkularitet, havbruk og turisme.

2 felles kriterier

De ti omtalte næringene har ifølge rapporten to kriterier til felles. Det ene er at Norge er unikt posisjonert for å ta en internasjonal lederrolle, det andre er at næringen kan gi et betydelig bidrag til nasjonal sysselsetting og verdiskaping.

– Det finnes selvsagt flere andre næringer enn disse, men en viktig fellesnevner for næringene vi omtaler er at de svarer på både norske og globale utfordringer, sier Lund.

Rapporten viser at Norges nye fremtidsnæringer kan gi over 200.000 nye arbeidsplasser. Økningen i verdiskaping kan i 2030 tilsvare om lag 70 prosent av bidraget fra olje og gass i dag.