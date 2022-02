Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag og onsdag konkursåpning i 35 selskaper.

Oslo: AR Byggentreprenør AS; B Montasje Spolka Z Ograniczona; Byggmester Solness AS; Eco Auto Detail AS; Hansen Møllerud Holding AS; Obor Entreprenør AS; Paradox AS; Solgry AS; Solido AS; Upway Bygg AS.

Rogaland: Ermia Solutions AS.

Nordland: Bondi AS.

Viken: Buskerud Injeksjon og Epoxy; Buskerud Injeksjon og Epoxy Invest; Contega AS; Ekeberg Buss AS; H&D Bygg AS; Markahåndverker AS.

Innlandet: Eiendoms Service Øst AS; Fiffi Kafe AS; Helt Strøkent AS; Kafe Vaala AS; Nan Hur AS; Rullin Brettbutikk AS.

Vestfold og Telemark: 8Digits AS; Bø Pizza og Grill AS; Haga Stillasje og Bygg AS.

Agder: Ebbe AS; Hausvik Eiendom AS; Hausvik Maritime AS; Passivhaus AS; Ventilasjon Sør AS.

Vestland: Ah Ha Orientalsk Restaurant AS; Nesse AS.

Trøndelag: OV Bolig AS.

I tillegg ble 10 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.