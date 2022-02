Svakere resultat for NHST

I fjerde kvartal 2021 hadde NHST-konsernet totale driftsinntekter på 289,5 millioner kroner, som er en økning på 2,7 prosent fra samme kvartal i 2020. Konsernets EBITDA-resultat for kvartalet var på 8,9 millioner kroner, sammenlignet med 22,0 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble på minus 7,7 millioner kroner, mot et overskudd på 8,4 millioner kroner for et år siden. Nedgangen forklares med kostnadsøkninger i deler av medieorganisasjonen, så vel som lavere driftsinntekter i SaaS-virksomheten.

l Iøpet av fjerde kvartal 2021 gjennomførte konsernet en omlegging av juridisk struktur og av organisasjonsstrukturen innenfor medieområdet. Formålet med endringene er å legge til rette for styrket forretningsutvikling på tvers av publikasjonene og for høyere vekst. Etter omleggingen vil konsernet rapportere finansielle data for de to hovedsegmentene, media og SaaS.

For året 2021 ble konsernets driftsinntekter 1.084,9 millioner kroner, sammenlignet med 1.088,8 millioner kroner i 2020. Årets EBITDA-resultat endte på 66,5 millioner kroner, mot 68,4 millioner kroner året før. EBITDA før engangsposter ble 53,0 millioner kroner mot 74,0 millioner kroner i 2020. Driftsresultatet ble på 4,6 millioner kroner, mot et underskudd på 73,2 millioner kroner i 2020.

«Nedgangen skyldes i hovedsak lavere driftsinntekter i SaaS-virksomheten som følge av det svake markedet for salg av nye abonnementer gjennom 2020. Utviklingen i salg av nye avtaler viste imidlertid bedring mot slutten av året», skriver NHST i en melding.

Ved kvartalets slutt hadde konsernet en likviditetsbeholdning på 293,2 millioner kroner.