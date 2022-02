Svakere enn ventet fra USA

Foreløpige tall for University of Michigan consumer sentiment-indeksen i USA viser at indeksen var 61,7 i februar. På forhånd var det ventet en indeks på 67,5, ifølge Trading Economics.

Inflasjonsforventningene for det kommende året steg til 5 prosent, opp fra 4,9 prosent i januar, er den høyeste siden juli 2008. Forventningen for de neste fem årene var uendret fra januar på 3,1 prosent.

TDN Direkt