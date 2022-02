Norli-topp går til NorgesGruppen

Tirsdag forrige uke ble det kjent at NorgesGruppen blir majoritetseier i Dollarstore. Nå har konsernet fått den nåværende Norli-toppen John Thomasgaard med på laget.

- Dollarstore blir en svært spennende reise for NorgesGruppen. Men det er ikke helt uten risiko. Jeg er derfor veldig glad for å få John om bord til å lede dette i havn fra NorgesGruppen sin side. Jeg kjenner John godt fra min tid i Norli-styret og er 100% sikker på at han er rett person for jobben, skriver konserndirektør detalj, Truls Fjeldstad.

John Thomasgaard ser frem til å ta fatt på oppgaven med å sikre fremtidig suksess for NorgesGruppen på et nytt forretningsområde.

- Jeg ser dette som en spennende mulighet og en inspirerende faglig utfordring. Det er svært givende å bidra til å bygge dette nye satsningsområdet fra bunnen, og jeg tar med meg mye relevant kjedeerfaring fra både Norli og Jysk. Samtidig ser jeg frem til å bli en del av et kompetent lag i NorgesGruppen, sier John Thomasgaard.