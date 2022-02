Rekordutbetaling fra Tine til melkebøndene

Driftsresultatet for Tine Gruppa endte på 1.725 millioner kroner, 50 millioner kroner svakere enn 2020 når man trekker fra fjorårets gevinst fra salg av meieriet i Bergen.

Salgsinntektene på 24.045 millioner kroner var en reduksjon på 0,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Dette er et solid resultat for Tine etter nok et år preget av pandemien, sier konsernsjef Gunnar Hovland, som peker på at resultatene fra siste kvartal av 2021 viser at Norge nå er på vei inn i en mer normalisert tid.

Tine eies i samvirke av nesten 9.000 melkebønder over hele landet. Til sammen får de nå utbetalt over 1,4 milliarder kroner.

Med en etterbetaling på 98 øre per liter melk levert, er dette den høyeste etterbetalingen i Tines historie med god margin i en tid hvor bøndenes økonomi er preget av økte kostnader på alle fronter.

(NTB)