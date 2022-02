Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 44 selskaper.

Oslo: AD Koncept AS; Markiser AS; Øst Entreprenør AS.

Møre og Romsdal: Kristiansund Restaurantdrift AS.

Nordland: Helgeland Blikk AS; Lovund Event AS.

Viken: AGT Prosjekt AS; Alhayek AS; Berg og Blåne AS; Biri Transport og Lager AS; Bomax Bygg og Eiendom AS; Building Automation Products Norway; Campino Rakkestad AS; Keepnorwing AS; Mikkelsbråten Eiendom AS; Råd og Bokføring AS; Sørum Ventilasjon og Renhold AS; T13 Eiendom AS.

Innlandet: Benthouse AS; Hafjell Golf AS.

Vestfold og Telemark: Byggmester GT Myrsve AS; JS Andersen AS; Linneas Blomsterverksted AS; Norwegian Spabad AS.

Agder: Drømmehjem AS; Haddeland Johannes AS; Televerket AS.

Vestland: Balion.no AS; Bergen Vaktmester AS; Bygg og Boligfornying AS; Front Advokatfirma AS; Indalen Eiendom AS; PG Tradisjonsmat AS; Privanet AS; Sjøtun2 AS; Urbanzoo AS.

Trøndelag: Dad Groupp AS; Elstad Bygg AS; Malvik Kattehotell AS; Nea Hus og Hytter AS.

Troms og Finnmark: Havgull AS; Plamon AS; Sea Land Service AS; Umpalumpa AS.

I tillegg ble 14 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.