Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 29 selskaper.

Oslo: Glam Room AS; Total Bygg og Montasje AS; VIC Event AS.

Rogaland: Conventor AS; JetNett AS; Korvetten AS; North Sea Solutions AS; Trendus AS; Tyr Utleie AS.

Nordland: Linas Bygg Service AS; Nord Norsk Eiendomsutvikling AS.

Viken: Byggmester Fjellheim AS; Eliel AS; Global Trading Group AS; Ringerike Bilspa AS; Snekker Group AS.

Innlandet: Betingpolering AS; KSG Entreprenør Tjenester AS; Skosenteret Fagernes AS.

Vestfold og Telemark: Dogra Drift AS; Festfabrikken Drift AS; Modasti AS; Stein og Mosaikk AS; Toma Vestfold Invest AS.

Agder: Cruone AS; Sørlandsparken Elektromarked AS.

Vestland: Kiaro AS.

Troms og Finnmark: Heiberg Bygg AS; Mortensnes Familiebarnehage AS.

90 konkurser denne uken

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet torsdag og fredag.

Etter 58 konkurser mandag, tirsdag og onsdag ble dermed 90 konkurser kunngjort åpnet denne uken, hvorav 17 personlige.

