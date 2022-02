Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 25 selskaper.

Oslo: Estera AS; Proffmann Byggeservice AS; Riv og Bygg Transport AS; Vik Furniture AS.

Rogaland: OTR Maskin AS; Sandnes Pizza Nann og Grill AS.

Møre og Romsdal: Johnsen Bygg AS; Røyr Maskin AS.

Nordland: Brannsikring KS Norge AS.

Viken: Askim Bilvask og Polering AS; Gruvman Transportservice AS; Lørenskog Restaurant AS; Maks Transport AS; Moderno Entreprenør AS; Viken Multibygg AS; VP Bygg Services AS.

Innlandet: LN Solsiden AS.

Vestfold og Telemark: Knardal Bygg AS.

Agder: Lilla Gubben AS; Saragossa AS.

Vestland: Hantech Drift AS; MSV Maskin AS; Orion Vest Holding AS; TRT Invest AS.

Trøndelag: FSMT AS.

I tillegg har tre personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

