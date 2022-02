Norske forretningsfolk i Russland frykter sanksjoner

– Norske bedrifter er særlig bekymret for de sanksjonene som knytter seg til bank- og betalingstjenester. Det er det mest kritiske, sier leder Hans-Olav Rekdal i Norsk-Russisk Handelskammer til Dagens Næringsliv.

Næringsforeningen organiserer og bistår norske medlemsbedrifter som blant annet har næringsinteresser i Russland.

– Det viktige er at sanksjonsregimet ikke stanser alle kanaler, slik at det ikke er mulig å fortsette, sier Rekdal.

Næringsforeningen møter onsdag representanter for norske myndigheter og næringsliv.

Det skjer etter det mest dramatiske døgnet i Ukraina-krisen hittil, der fordømmelser og sanksjoner fra Vesten har kommet etter at Vladimir Putin anerkjente to utbryterregioner som uavhengige, og beordret militære styrker inn i Øst-Ukraina.

Sanksjonene som hittil er varslet, er innrettet for å ramme blant annet russiske samfunnseliter og banker. EU kunngjorde tirsdag at medlemslandene stanser all handel med utbryterregionene Russland sender styrker inn i, og begrenser Russlands mulighet til å hente kapital i EUs finansielle markeder.

(NTB)