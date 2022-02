Coop får straffegebyr for feilmerking av mat

Bakgrunnen er at Fatland Ølen på tre år har hatt fem feilmerkinger av produkter med Nyt Norge som selges under Coops merkenavn.

Administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist, sier til Nationen at mesteparten av det feilmerkede partiet ble stoppet før det kom ut til forbrukerne.

– Antallet feilmerkinger er likevel for høyt og vi gir derfor vårt første straffegebyr på 150.000 kroner til den formelle merkebrukeren, Coop Norge, opplyser hun.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, beklager det som har skjedd.

– Vi tar saken på alvor og går nå grundig til verks overfor vår leverandør for å forsikre oss om at det kommer på plass rutiner som gjør at dette ikke skal skje igjen, sier Kristiansen.

(NTB)