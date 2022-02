Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag, torsdag og fredag i forrige uke konkursåpning i 29 selskaper.

Oslo: Alba Catering AS; Alengos AS; Sentral Lunsjbar og Catering AS.

Rogaland: Mosobna AS; Opheim Kran og Transport AS; Rogaland Montasje og Innredning AS; Sauda Faghandel AS; Total Industry Service AS.

Møre og Romsdal: Mosbøen Gård AS.

Nordland: Royal Lofoten AS.

Viken: Abitera AS; Adapta Motorsport AS; G M E AS; N S Service AS.

Innlandet: Eireway Ltd.; Hofoss Consulting AS; Indiana Pub & Spiseri AS; OGB Transport AS.

Vestfold og Telemark: Bjerkes Rehabilitering AS; DCBL Company AS; Slagen Industri AS; Uni Stål AS.

Agder: Vaskebyrå Gender AS.

Vestland: CFC AS; Hellesøy Shipping Holding AS.

Trøndelag: Fjellstaden AS; K G E AS.

Troms og Finnmark: Norsk Aluminium AS; Touchdown Tromsø AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

De 34 konkursene kom i kjølvannet av 28 konkurser mandag og tirsdag, hvorav tre personlige.