243 selskaper gikk konkurs på 28 dager

Nye tall fra Creditsafe viser at 243 norske selskaper gikk konkurs i februar, en nedgang på tre prosent fra måneden før. Likevel er totalt antall konkurser så langt i år høyere enn i på samme tid i fjor. Ved utgangen av februar 2021 var det registrert til sammen 426 konkurser. I år er tallet 449.

– Selv om vi så en markant økning i antall konkurser i januar, viser tallene for februar at vi fremdeles ligger på et stabilt lavt nivå. Vi er fremdeles langt fra det nivået vi lå på før pandemien, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Tidligere måneder har konkursutviklingen vært relativt lik i landets fylker, men i februar var det kun konkursnedgang i fem av landets elleve fylker. I fem fylker så vi en økning i antall konkurser, mens Møre og Romsdal hadde like mange konkurser (10) i februar i år som i fjor.

Februar var en positiv måned for flere av bransjene som anses som tradisjonelle «konkursbransjer». Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet gikk kun 31 selskaper konkurs i februar, en nedgang på 24 prosent sammenlignet med fjorårets 41 konkurser.

Detaljhandelen opplevde 20 konkurser, ned 26 prosent fra februar 2021, mens agentur- og engroshandel hadde 10 konkurser, hvilket var en nedgang på 17 prosent fra året før.