Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: Anker Bygg AS; Flexcall AS; Good Choice AS; Multi Mal & Mur AS.

Rogaland: T D B AS.

Møre og Romsdal: Minfryd.no AS.

Viken: Aksept AS; Holsve Entreprenør AS; Lambdaproff AS; Rom Utleie AS; Viken Malerservice AS; Wok & Go Lillestrøm AS; Øko-Kompaniet AS.

Vestfold og Telemark: LK Maskin og Transport AS; Mosaikk Flis og Mur AS.

Agder: Kjemico AS.

Vestland: Nao Fisk AS; Pop Ups AS.

Trøndelag: Ildsted og Sikkerhet AS.

Troms og Finnmark: Brageklinikken Finnsnes AS; Magerøya Maskin AS; Ragnarok Bjerkaker AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

