Gir de ansatte fri til å hjelpe Ukraina

Mediekonsernet Schibsted donerer, ifølge Medier24, én million kroner på deling til presseorganisasjonene WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) og The International Press Institute (IPI) for å støtte de frie mediene i Ukraina.

I tillegg til pengesummen, gir Schibsted også de rundt 350-400 ansatte konsernet har i Polen fri for å drive med humanitært arbeid.

– Det koster oss egentlig mer, men er en direkte og fin ting å kunne gjøre, sier Kristin Skogen Lund til Medier24.