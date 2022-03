Har registrert over 53.000 overtidstimer gjennom pandemien

De ekstra arbeidstimene er knyttet til koronaviruset, og tallene inkluderer ikke innleide vikarers arbeidstimer, skriver Avisa Oslo.

Det var flest overtidstimer i april 2020 da det ble registrert 9.000 ekstra arbeidstimer.

På grunn av arbeidet knyttet til koronaviruset, har 8.885 behandlinger blitt utsatt i løpet av pandemien. Og sykehuset opplyser at ventetiden for behandling innen somatikk har økt med fem dager fra 55 dager i mars 2020 til 60 dager i 2022. Ventetiden for behandling innen psykisk helsevern har økt med fire dager fra 32 til 36 dager i samme periode.

På samme tid er det registrert 8.600 fraværsdager relatert til koronaviruset. 1.200 ansatte har vært i karantene, som utgjør 12.500 karantenedager til sammen.

Diakonhjemmet sykehus er det sykehuset i landet som har hatt nest flest koronainnleggelser per 1.000 innbyggere, ifølge sykehusets egne beregninger.

Sykehuset er lokalsykehuset for innbyggerne i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner.

(NTB)