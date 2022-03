Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Motivator AS; Romfolk; Turn Up App AS.

Rogaland: Smakalaust AS.

Møre og Romsdal: BG Grunnarbeid AS; Møre Bygg og Anlegg AS.

Viken: Tangeodden 8 AS.

Innlandet: Biri Dekk & Service AS; Solskjerming Innlandet AS; Tante Gerda AS; Østlandet Entreprenør AS.

Vestland: Metime AS; Peppinos Frisør AS.

Trøndelag: Opus Totalentreprenør AS.

Troms og Finnmark: Mikalsen Maskin og Transport AS; Nordpolen Bygg AS.

Mandagens konkurser kom i kjølvannet av 59 konkurser i forrige uke, hvorav syv personlige.

