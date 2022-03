Hele 30 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: 1 2 3 Flislegger AS; Akersgata Blomster AS; Bjerke Royal Renhold AS; Döner Bros Avd Torggata AS; Døner Bros Holding AS; EPA Streaming AS; Gledvilla Prosjekt AS; JM Drift og Bemanning AS; Teknikk VVS & Bad AS.

Nordland: Runes Bensin AS.

Viken: Ben Bygg AS; City Bygg & Eiendom AS; Craciun Transport AS; Eiendomsforvalting AS; Gulv og Veggmontasje Ltd.; La Ruccola AS; Viken Byggevarer AS; Ås Eiendomsservice AS.

Innlandet: Kokos AS.

Vestland: D Helland Montasje & Vedlikehold AS; Royal Gyros og Burgers AS.

Troms og Finnmark: Hoddevik Fisk AS; Tromsø Glass As

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

