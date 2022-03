Lastebilbransjen frykter massekonkurser

Onsdag har prisen på drivstoff oversteget 25 kroner literen flere steder i Norge, og den nærmer seg 30 kroner enkelte steder.

– Det merkes godt hos lastebileierne. Vi er bekymret, situasjonen er dramatisk og det er krise, sier forbundsleder Geir Moe til P4.

Derfor frykter forbundet massekonkurser, og de ber regjeringen om krisepakke til næringen.

– Å fjerne veibruksavgiften på 3,52 kroner per liter diesel vil ha stor effekt, sier Moe. Han vil også at det innføres en refusjonsordning, og at man revurderer CO2-avgiftene på nytt.

Prisen for én liter drivstoff inkluderer både veibruksavgift, moms og CO2-avgift.

Sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), har Moe sendt brev til regjeringen der de uttrykker stor bekymring for økonomien til flere selskaper.

