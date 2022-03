Putin dempet oljeprisen og Yara-sjefen frykter matkrise

Yara-sjef Svein Tore Holsether har måttet kutte produksjonen og stanse en rekke innkjøp fra Russland denne uken. Han kommer til studio for å fortelle om hvordan energi- og Ukraina-krisen nå fører til en forverret matvarekrise for bønder verden over. Vi ser også på Orkla som er det siste selskapet i en rekke som nå trekker seg ut av Russland. Samtidig øker interessen for oljeservice. Det blir også prat om franske elbiler og Norges første Ferrari-forhandler med Finansavisen Motors Håkon Sæbø. 11.03.2022