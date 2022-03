Slipper ikke unna bærekraftrapportering

For mange små og mellomstore bedriftseiere er kravene de møter om bærekraft i markedet blitt merkbare allerede i dag. Spesielt i anbudsrunder, offentlige som private, som nå preges av omfattende spørsmål knyttet til om selskapet har en policy og retningslinjer knyttet til bærekraft i virksomheten.

GRØNNE BANKENE: – Det er grunn til å tro at bankene vil ha insentiver til i å låne ut med gunstig rente for prosjekter og virksomheter som oppfyller kravene i taksonomien, sier Carl Emil Akselberg. Revisorforeningen

Krav fra bankene

Ekstern finansiering påvirkes også i økende grad av bærekraft. Med de nye taksonomireglene vil banker og kredittgivere bli målt på hvor stor andel av utlånsporteføljen som kan klassifiseres som bærekraftig.

– Det er grunn til å tro at bankene vil fremstå som mest mulig grønne og dermed ha insentiver til i å låne ut med gunstig rente for prosjekter og virksomheter som oppfyller kravene i taksonomien. Banker er en viktig finansieringskilde for SMB-segmentet. 50 prosent av europeiske SMB-er opplyser at banklån og kredittfasiliteter er svært viktig for dem.

Hva bør SMB-ene gjøre?

Den europeiske revisorforeningen, Accountancy Europe, har publisert en 3-trinns vurdering som ifølge Revisorforeningen kan være et godt hjelpemiddel for mange små bedriftseiere som ønsker å øke fokuset på bærekraftsrapportering.

– Den bidrar til at man både får bedre innsikt i egen drift, samtidig med at man får avdekket de viktigste risikotyper som bør håndteres. Som et siste steg bør man vurdere en tilpasset bærekraftrapport. En bærekraftrapport tilpasset bedriftens størrelse vil gjøre at bedriften er bedre stilt i både anbudsrunder og overfor banker.

EU-kommisjonen og Europaparlamentet har gitt oppdrag til European Financial Reporting Advisory Group om å lage en standard for SMB for å oppfylle det nye direktivets krav. Denne vil bygge på god regnskapsskikk og UN Global Compacts rammeverk tilpasset SMB.

– I Norge tilbyr mange revisjonsselskaper allerede denne muligheten. Ved at rapporten blir bekreftet får innholdet et kvalitetsstempel og du stiller da enda sterkere i anbudsrunder og i møter med banker og kredittgivere. EU-kommisjonen har understreket viktigheten av revisors attestasjon, sier Carl-Emil Akselberg.