Ukraina-krigen skaper leveringstrøbbel for norsk sementgigant

Administrerende direktør John Sunde sier i en pressemelding at selskapet er kommet i en situasjon hvor krigen i Ukraina påvirker hele leveransekjeden.

– Nye utfordringer og problemstillinger oppstår hver dag som følge av krigen og konsekvensene denne har for tilgangen på nødvendige innsatsfaktorer, sier han.

Hovedbestanddelen i sement er kalkstein, men det er også en del andre bestanddeler. Og det er noen av disse innsatsfaktorene som blir påvirket av Ukraina-krigen.

I tillegg har flere parallelle situasjoner påvirket negativt. Norcems to fabrikker i Kjøpsvik i Narvik og Brevik i Porsgrunn gjennomfører i disse dager årlig vedlikeholdsarbeid på ovner og møller. Slike prosesser varer normalt i tre uker og er bestemt lang tid i forveien for å sikre sementleveransene når fabrikkene står.

Stans

Videre har det vært flere uheldige episoder ved de norske fabrikkene – blant annet uventet bortfall av personell hos en leverandør som skulle ha deltatt under vedlikeholdsarbeidet i Brevik.

Det har også vært et havari på en sentral motor i Kjøpsvik-fabrikken.

Til sammen har dette ført til at Norcem ikke er operative verken i Kjøpsvik eller Brevik, skriver de i pressemeldingen.

De opplyser at de siden årsskiftet har importert sement og jobbet med å finne løsninger på situasjonen.

Venter utsolgt lager

– Samtidig ser vi at det uventede bortfallet av volumet fra Kjøpsvik, og særlig Brevik, gjør at vi nå forventer å gå inn i en generell stock-out situasjon, og den krevende situasjonen i markedet gjør at disse volumene ikke lenger lar seg erstatte kun gjennom import. Hvor lenge dette vil vedvare, er vanskelig å si per dags dato, sier Sunde.

Sement er hovedingrediensen i betong, som er verdens mest brukte byggemateriale. Norcem er en av Norges største byggematerialprodusenter.

De to fabrikkene i Brevik og Kjøpsvik produserer til sammen om lag 1,7 millioner tonn sement årlig.

(NTB)