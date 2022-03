I forbindelse med den årlige konferansen She Conference lanserer She og EY rapporten She Index som måler kjønnsbalansen i næringslivet. Torsdag legges resultatene for Norge og Norden frem, mens resultatene fra den svenske og finske undersøkelsen presenteres når She Conference avholdes i Stockholm og Helsinki neste uke.

Årets She Index toppes av Ikea, som oppnådde 97,9 av 100 mulige poeng, et hopp på 9,5 poeng sammenlignet med året før. Tett fulgt av Crayon med 97,5 poeng, et byks på 18,3 poeng sammenlignet med 2021. Bronsemedaljen går til Nordea Liv som med 96 poeng har økt med fem poeng siden i fjor.

I fjor var det energiganten Equinor som toppet den norske indeksen, mens SPP Pension och Försäkring kom best ut i Sverige.

Totalt 124 norske, svenske og finske selskaper har deltatt i årets undersøkelse, av disse har 111 over 50 ansatte. 86 av selskapene som deltok i fjor har deltatt på nytt i år.

Poengene deles ut basert på faktisk kjønnsfordelingen i ledelsen og styret, som vektes 60 prosent, og en spørreundersøkelse, om hvilke likestillingsinitiativer selskapet tar eller planlegger å ta, som vektes 40 prosent.

Liten bedring

Av indeksen fremgår det at 36 prosent av selskapene har kvinner i toppledelsen, en andel som er uendret fra året før, mens 23 prosent av selskapene har kjønnsbalanse i toppledelsen. Andelen selskaper med kjønnsbalanse i styret, har økt marginalt fra 42 prosent i 2021 til 43 prosent i år.

74 prosent av selskapene i undersøkelsen sier at de vurderer likestilling mellom kjønnene i anbudsprosesser, mens 24 prosent har det som en nedfelt strategi. Til sammenligning var det 14 prosent som hadde en fastlagt strategi i fjorårets utgave av undersøkelsen.

Gjennomsnittsscoren på tvers av alle bransjer ligger å 72 poeng, opp fra 67 poeng året før.

Kategorien som gjør det best er samleposten «andre», en kategori som kun består av tre selskaper, med en gjennomsnittlig poengsum på 82 poeng. På andreplass kommer bank og finans hvor 14 selskaper har besvart undersøkelsen, og oppnår en gjennomsnittlig score på 78 poeng. Ifølge undersøkelsen har 14 prosent av selskapene i finanssektoren en kjønnsbalansert toppledelse.

I bunnsjiktet finne vi produksjonsbedrifter, «professional firms and services» og maritim bransje som alle presterer under gjennommsnittet-

Den eneste bransjen som presterer under snittet to år på rad er maritim bransje som i 2022 oppnår en gjennomsnittlig score på 46 poeng.