48 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 36 selskaper.

Oslo: A Bygg AS; Generelle Byggetjenester AS; LVJ Invest AS; OSN Oslo 1 AS; Stanmar AS; Transgo AS.

Rogaland: Camuskel AS; Claudia Maria Handel AS; Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS.

Møre og Romsdal: Chr Gruppen AS; Jamebo AS; Jebo Eiendom Industri og Logistik AS.

Nordland: Gomez Fikser AS; Hansen Engineer Support Investment; Nordland Drift & Vedlikehold AS; RK Tools AS.

Viken: CA Transport AS; Complan Bio AS; J P Norge AS; KFCN AS; Maxpartner Norge AS; Onecon Bygg Ing. og Arkitekt AS; Parteka AS; Skolegata Spiseri AS; Yo Thai AS.

Innlandet: A Pix AS.

Vestfold og Telemark: Artiemi Rekruttering & Bemanning AS.

Agder: Strands Import Sør AS.

Vestland: Callistotech Advisory AS; Fergehallen AS; Foodiewagon AS; Kran & Anleggsteknikk AS.

Trøndelag: Comfort Solutions AS; Fosen Selskapsmat og Catering AS; Kvisterø Bygg og Eiendom AS.

Troms og Finnmark: Barentsklinikken AS.

I tillegg har 12 personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.