Norsk selskap opplever stor pågang etter invasjonen av Ukraina

Siden invasjonen av Ukraina startet har norske NFM Group mottatt et stort antall forespørsler fra hele verden om å levere beskyttelsesutstyr som skuddsikre vester, hjelmer og uniformer. Forespørslene kommer primært fra vestlige nasjoner, men også organisasjoner, grupper og enkeltindivider har tatt kontakt.

Ifølge selskapet produserer de nå ca. 1.500 skuddsikre vester per uke som sendes til Ukraina. Innen 1-2 uker regner ledelsen med at produksjonsvolumet være oppe i nærmere 3.000 vester per uke. Bestillingene skjer via ulike vestlige nasjoner som ønsker å støtte Ukraina i den pågående konflikten.

– Vi har pågående dialog med flere strategiske kunder for å kunne omprioritere planlagte leveranser for å raskt levere produkter til Ukraina. Råvarer og materiell er noe mer utfordrende å få tak i under de rådende forhold i Europa, i tillegg til at det er noe ledetid på produksjon, sier Mads E. Larsen, markedsdirektør i NFM Group, i en melding.

Selskapet skal nå ansettes nærmere 100 produksjonsarbeidere ved produksjonsanlegget i Polen.

NFM Group ble stiftet i 1996 av fire HV-offiserer som ønsket å forbedre sitt utleverte utstyr. Selskapet består nå av 650 ansatte fordelt over flere land i Europa, og omsatte for nærmere 1 milliard kroner i 2021.