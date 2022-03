– Hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt

Så mange som en av tre ikke har fått dekket noen løpende kostnader på hjemmekontoret i det hele tatt. Verst er det i offentlig sektor der over halvparten ikke har fått noe dekket. Det viser en fersk undersøkelse blant høyt utdannede som Respons Analyse har gjort for Akademikerne.

– Vi er overrasket over at regjeringen følger i Solberg-regjeringens fotspor og lar være å ta tak i reglene for dekning av arbeidsutstyr på hjemmekontor. Regelverket er viktig fordi trolig flere hundre tusen arbeidstakere vil jobbe helt eller delvis hjemmefra også etter coronakrisen, sier konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, i en melding.

I dag er arbeidstakerne prisgitt arbeidsgiverens goodwill for å få dekket nødvendige utgifter for å få jobben gjort. Slik vil det fortsette ettersom regjeringen har valgt å ikke legge dette inn i den nye forskriften som kom fredag.

I undersøkelsen fra Respons Analyse fremgår det at 28 prosent av alle spurte har fått dekket internettabonnement mens 62 prosent av de spurte har fått dekket mobilabonnement.

Ifølge Akademikerne trives et flertall høyt utdannede med hjemmekontor, og ønsker en kombinasjon også etter krisen. Så mange som åtte av ti ønsker å kunne jobbe minst en hel dag i uken fra hjemmekontoret, forutsatt at det skjer frivillig og ikke er ensidig pålagt.