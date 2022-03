Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: Axelsons Body Work School AS; Bygg & VVS Entreprenør AS; Framtidsbolig AS; Kjøttsentralen Furuset AS; Ocean King AS; Pindem AS.

Rogaland: Sørvest Bygg AS.

Viken: Ban Eiendom AS; Billingstad Hud og Helseklinikk AS; Inne & Ute AS; Malergutta AS; System Revisjon AS; Valkyrje Nutrition AS; Viking & Co AS.

Vestfold og Telemark: HQ Bolig AS.

Agder: Arendal Bilvask AS; Gozzero Holding AS; MDR Invest AS; Murerfirma KS Knutsen AS; Zoo 1 Arendal AS.

Vestland: Agave Bergen AS; Maskin og Entrepenør AS; Øvre Råtræet 56 AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

74 konkurser denne uken

De 26 konkursene kom i kjølvannet av 48 konkurser mandag, tirsdag og onsdag. Dermed ble i alt 74 konkurser kunngjort åpnet denne uken.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.