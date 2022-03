Siden president Vladimir Putin invaderte Ukraina 24. februar har store selskaper stått i kø for å trekke sine virksomheter ut Russland.

En ekspertgruppe ved Yale University i USA, ledet av professor Jeffrey Sonnenfeld, har telt seg frem til at over 400 selskaper hittil har trukket seg ut. Først ble selskapene plassert i to båser – «withdraw» eller «remain», men etterhvert som nyansene har oppstått er listen over selskaper delt inn i fem kategorier.

Equinor får toppkarakter

Selskapene som har trukket seg helt ut av Russland får «grade A», mens de som kjører videre med sin russiske virksomhet får «grade F». I sjiktet mellom finner vi eksempelvis IKEA, som i skrivende stund sorteres under «grade B.»

Konsernet har stengt sine møbelvarehus i landet, mens de 14 kjøpesentrene som drives under varemerket Mega holder åpent. I regnskapsåret 2020–21 omsatte butikkene i disse sentrene for rundt 3,3 milliarder euro.

PÅ VERSTINGLISTE: Rosbank er den franske Société Générales russiske arm, her fra en filial i Moskva. Foto: Bloomberg

Norske selskaper på Yale-listen er Equinor og Norsk Hydro. Førstnevnte har varslet full exit og får «grade A», mens Norsk Hydro får «grade D» – som et av selskapene som «kjøper seg tid.» Hydro varslet 2. mars at selskapet ikke vil inngå nye kontrakter tilknyttet russiske produsenter, og har ifølge listen også fryst sine russiske investeringer.

Foreløpig er det 33 selskaper på Yales «hall of shame», selskaper som avviser krav om å trekke seg ut eller redusere sin aktivitet i Russland.

Hall of shame AstraZeneca

Asus

Auchan-Retail

Ball Corporation

Calfrac Well Services

Cersanit

Cloudflare

Credit Suisse

Decathlon

Emerson Electric

Emirates Airlines

Fortive

Geberit

Glencore

Greif

Gruma

ID Logistics

International Paper

IPG Photonics

Koch Industries

Leroy Merlin

Liebrecht & Wood

Manitowoc

Metro

Polpharma

PPG

Raiffeisen

Ralph Lauren

Renault

Rockwool

SC Johnson

Société Générale

Young Living Kilde: Yale Chief Executive Leadership Institute 2022

«Hall of shame»-listen

På denne listen finner vi kjente navn som AstraZeneca, Asus, Credit Suisse, Emirates Airlines, Glencore, Raiffeisen, Ralph Lauren, Renault, Rockwool og Société Générale.

Storbankene Raiffeisen (fra Østerrike) og Société Générale står oppgitt med henholdsvis 25 og 20 milliarder dollar i nettoeksponering mot Russland. Sistnevnte får 2,8 prosent av inntektene sine derfra.

PÅ VERSTINGLISTE: Renault, her fra bilkjempens fabrikk i Moskva. Foto: Bloomberg

Credit Suisse-konsernet opplyste for to uker siden om en kreditteksponering på 848 millioner franc (904 millioner dollar) i kreditteksponering mot Russland ved utgangen av 2021, og konsernsjef Thomas Gottstein opplyste på en Morgan Stanley-konferanse i forrige uke at banken kommer til å ta sin russiske virksomhet opp til vurdering.

Blant «hall of shame»-selskapene med de høyeste inntektene i Russland finner vi også franske Auchan, en sentral leietaker i IKEA-konsernets 14 Mega-kjøpesentre i landet. Auchan, som har fått internasjonal kritikk for sin beslutning om å holde butikkene åpne, har ifølge Yale-listen 3,5 milliarder dollar i årlige inntekter fra sin russiske virksomhet.

Vi tar også med en annen fransk storhet, bilprodusenten Renault, som står oppført med 40.000 ansatte i en russisk virksomhet som står for 10 prosent av konsernets inntekter.