46 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 37 selskaper.

Oslo: Extra Rengjøring AS; House of Mandi Restaurant AS; Spectra Billakkering AS; Spesialcontainer AS; Srisai AS.

Rogaland: Groom Room By Westie AS; Myhregulv AS; Unikt Design AS.

Viken: Agro Anlegg AS; Byggmestern AS; Car Tech Karosseri og Mek AS; Ditt Helsepotensial AS; DJ Byggmester AS; Fiket AS; Frow AS; Godt Håndverk Oslo & Akershus AS; H Invest Norway AS; Romerike Maskindrift AS; Stolt Eiendomsservice AS; Tonix Bygg AS.

Innlandet: Gravberget Drift AS; Ulriksen AS.

Vestfold og Telemark: Brevik Pub AS; Cafe Lotus AS; Johansen Tak og Fasade AS; Kongsberg Hagesenter Drift AS; Sias Industri & Offshore AS.

Agder: Best Varmepumpe AS; Duko Eiendom AS.

Vestland: Alarm24 7 AS; Dollid AS; Haugen Entreprenør AS; Sognnes Bygg AS.

Trøndelag: Finn Fakta AS; Firmanett AS; Skandinavisk Takfornying AS; Støren Stål AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.