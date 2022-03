Dagligvarehandelen hadde et kraftig oppsving under pandemien, og februartallene fra Virke viser at vi er tilbake til normalen. Det samme gjelder netthandelen. Netthandelen er fortsatt høy, men på et lavere nivå enn under nedstengningsperioden for et år siden.

Dagligvare gikk ned 4,7 prosent i februar sammenlignet med februar 2021, mens netthandelen gikk ned 0,2 prosent. Disse tallene er i tråd med Virkes prognoser. Samlet gikk detaljhandel ekskl. bensin og bilkjøp opp én prosent.

Grensehandelen har tatt seg kraftig opp

– Som ventet hadde dagligvarehandel en markert nedgang i februar i år sammenlignet med samme måned i fjor. Dette har sammenheng med gjenåpningen av samfunnet i februar. Flere går ut for å spise og drikke, og ikke minst har grensehandelen tatt seg kraftig opp igjen, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, i en melding.

På den andre siden er kosmetikk, gull- og sølvvarer og klær blant kategoriene som hadde en kraftig vekst fra februar i fjor til februar i år. Det var veksten på henholdsvis 72,4 prosent, 29,8 prosent og 22,4 prosent.

– Det er gledelig at bransjer som har slitt på grunn av nedstengningene kommer raskt tilbake igjen, og dette er også en del av den store justeringen tilbake mot normalen etter pandemien, sier Hammerstad.