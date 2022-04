Kan beslaglegge to Abramovitsj-yachter

To yachter i Falmouth Harbour på Antigua skal ha blitt bekreftet å tilhøre den russisk-israelske mangemilliardæren og Chelsea-eieren Roman Abramovitsj, ifølge et brev Financial Times har sett.

Myndighetene på Antigua og Barbados har tidligere gitt uttrykk for at de vil følge opp sanksjoner fra Storbritannia, USA og EU – dermed er det sjanse for at yachtene nå blir beslaglagt dersom britiske myndigheter ber om det.

I midten av mars forlot en tredje yacht tilhørende oligarken, 2021-bygde «Solaris», havnen i Barcelona med ukjent kurs . Siden har fartøyet dukket opp i tyrkiske Bodrum. Flere oligarker skal ha sendt fartøyene sine i retning Maldivene i håp om å unngå arrest.

Rømmer eller beslaglegges

Chelsea-eieren er sanksjonert både av Storbritannia og EU. Oligarken skal ha deltatt i fredsforhandlinger, og skal ha vist symptomer på forgiftning i mars . Kreml har på sin side definert disse opplysningene som «en del av informasjonskrigen».

Ifølge Financial Times, som siterer VesselsValue, er de to fartøyene «Halo» og «Garçon» verdt henholdsvis 38 millioner og 20 millioner dollar.



Skulle de to yatchene tilhørende Abramovitsj bli beslaglagt føyer de seg inn i rekken av store verdigjenstander oligarkene nå har fått beslaglagt. Franske myndigheter har allerede tatt beslag i Rosneft-topp Igor Setsjin fikk sin yacht «Amore Vero» beslaglagt ved et verft i Sør-Frankrike og

Britiske myndigheter gjorde denne uken sin første arrest av en russisk-eid yacht i Canary Wharf.

Sporer yachter

19 år gamle Jack Sweeney fra Florida har tidligere fått mye oppmerksomhet gjennom Twitter-kontoen «Elon’s Jet», der han sporer mangemilliardær Elon Musks privatfly. I etterkant av Russlands angrep på Ukraina, lanserte Sweeney «RUOligarchJets» som sporer russiske oligarkers privatfly.

Ifølge Bloomberg har Sweeney nå lansert oppfølgeren, «Russian Yachts», en Twitter-konto som sporer de russiske oligarkenes yachter, ettersom de superrike russerne kommer under stadig større press fra vestlige sanksjoner.

I begynnelsen av mars meldte Abramovitsj at han ønsket å selge fotballklubben som han håper å få 3 milliarder pund for. Ettersom han er sanksjonert er det dog usikkert om han vil se noe til pengene fra et Chealsea-salg i den nærmeste fremtid.