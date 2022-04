28 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Alt Vel AS; Business Apartments AS; Din Fortjeneste AS; Gladiost AS; Oslo Bygge Service AS; Sustainable Holding AS.

Viken: Foreningen Aktivitetsgleder; H&F Corporation AS; Nordinteriør AS; Studio Antonio De Moranville AS; STV Gulv, Tapet & Maling AS; Vanilla Thai Massage og Nail Spa AS.

Vestfold og Telemark: Troll Transport AS.

Vestland: Olsen M K Bok og Papirhandel AS; Optikervikaren AS; Riviera Lagunen AS.

I tillegg ble 12 personlige konkurser kunngjort åpnet.

