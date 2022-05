NHST tapte mye mer

NHST Media Group fikk et resultat før skatt på minus 28,5 millioner kroner i første kvartal, mot minus 19,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 8,7 millioner kroner, mer enn en firedobling av underskuddet i første kvartal 2021.

Totale driftsinntekter falt fra 256,0 millioner kroner i første kvartal i fjor til 253,2 millioner kroner i samme periode i år.

Fra pluss til minus

Abonnementsinntektene i media-segmentet, som omfatter Dagens Næringliv, TradeWinds, Upstream, Recharge, Europower, Intrafish og Fiskeribladet, steg fra 145,7 til 149,0 millioner kroner. Ifølge rapporten fortsetter konverteringen fra rene papir- og kombinerte abonnement til rene digitale abonnement.

Annonseinntektene falt fra 47,1 til 44,9 millioner kroner, men ifølge rapporten er utviklingen likevel «svakt positiv» justert for en reklassifiseringseffekt.

Driftskostnadene eksklusive av- og nedskrivninger steg fra 197,5 til 202,2 millioner kroner. Økningen er hovedsakelig tilknyttet kjøp av trykk, distribusjon og andre eksterne tjenester.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra pluss 1,3 til minus 3,1 millioner kroner.

Tapte mer på SaaS

l fjerde kvartal 2021 gjennomførte NHST-konsernet en omlegging av juridisk struktur og av organisasjonsstrukturen innenfor medieområdet. Etter omleggingen legger konsernet også frem tall for et andre hovedsegment, SaaS (Software as a Service), som omfatter Mynewsdesk og Mention Solutions.

SaaS-virksomheten landet inntekter på 59,1 millioner kroner, en drøy million mindre enn i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 3,0 til minus 4,8 millioner kroner.

Rapporten her.