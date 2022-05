Rekordkvartal for Ekornes

I årets første kvartal omsatte Ekornes for 1,49 milliarder kroner, mot 1,04 milliarder kroner i samme periode i 2021, hvilket er en økning på 43 prosent. Selskapet fikk et EBIT-resultat på 234 millioner kroner, opp fra 162 millioner kroner for et år siden.

Resultatløft

Resultat før skatt var på 163 millioner kroner, mot 111 millioner kroner året før. Nettoresultatet endte på 129 millioner kroner, mot 89 millioner kroner i første kvartal 2021.

Ekornes skriver i en oppdatering at det var et soleklart rekordkvartal både i ordreinngang, omsetning og lønnsomhet.

I første kvartal 2022 var ordreinngangen på nesten 1,4 milliarder kroner, opp 180 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Lykkes bra i USA

Spesielt var det økt salg i USA som løftet omsetningen og lønnsomheten for Ekornes i kvartalet. Rekordhøye material- og transportkostnader la derimot press på marginene og beskrives som en av de store utfordringene også i 2022.

– Vi er veldig fornøyde med å legge frem nok et sterkt kvartal for Ekornes. Dette skyldes i stor grad høy ordreinngang i 2021, og et rekordhøyt salg i Nord-Amerika. Når vi ser videre inn i 2022 er utsiktene mer usikre, spesielt drevet av krigen i Ukraina og lock-down i Kina. Dette medfører både høyere kostnader, usikkerheter rundt råvaretilgang og fare for lavere økonomisk vekst, sier konsernsjef Roger Lunde i en melding.