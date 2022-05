48 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 39 selskaper.

Oslo: Arenanor AS; Byggservice Entreprenør AS; Elite Transport AS; Oslo Pub og Ølutsalg AS; Time Is Money AS; Travel Assistance Services Tass AS; Viken Transport Sentral AS.

Rogaland: Ainfra AS; FKT AS; Market Service AS; Mimingus AS; Tysen AS.

Møre og Romsdal: DJS Ink AS.

Viken: Agro Holding AS; Christiania Design AS; Drammen Antirust og Bilglass AS; Kyfy AS; Skanditek Totalentreprenør AS; Tett Bygg AS.

Innlandet: Hamar Bemanning AS; Syma Eiendom AS.

Vestfold og Telemark: Lindgreen og Storbæk AS; Telemark VVS AS.

Agder: Bali Wok AS; Belladonna Undertøy Salong AS.

Vestland: Camelot Entreprenør AS; Milanos; Profftrapp Glass og Rekkverk AS; Torrissen AS.

Trøndelag: 247 Stayer AS; Bakklandet Blomster AS; Bauta Entreprenør AS; Depot AS; Makita Transport AS; Nonfood Grossisten AS; Takeksperten AS; Tojan Transport AS.

Troms og Finnmark: Lutberg AS.

Utenlands: UAB Jaso Apdaila.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.