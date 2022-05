182 norske selskaper gikk konkurs i april, 23 prosent færre enn i samme måned i fjor, viser tall fra Creditsafe mandag.

Etter at de første coronatiltakene ble innført i mars 2020, gikk det helt til januar i år før antall konkurser lå høyere enn i tilsvarende måned året før. Først etter en liten nedgang i februar så Creditsafe i mars tydelige indikasjoner på at konkurstrenden er stigende.

Creditsafe-sjefen overrasket

– Vi har lenge snakket om at konkurstallene på ett eller annet tidspunkt vil justere seg tilbake mot normalen. Med en økning i antall konkurser totalt i første kvartal trodde vi at vi så starten på denne justeringen, men nå peker altså pilene nedover igjen. Det er litt overraskende, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en pressemelding.

– Kanskje er denne utviklingen betegnende for tiden vi er inne i. Det er veldig usikre tider, med en rekke ytre faktorer som påvirker oss på alle mulige måter. Ingenting er stødig om dagen, og det gjenspeiles også i konkurstallene så langt i 2022, fortsetter han.

Fjærestad tror usikkerheten rundt faktorer som Ukraina-krigen og utfordringer tilknyttet kraftmarkedet og strømpriser, forsyning og logistikk, vil kunne medføre at svingningene i konkursutviklingen fortsetter i en tid fremover.

Færre «typiske» konkurser

På fylkesnivå var det kun i Trøndelag at antall konkurser økte i april, fra 14 til 20 (43 prosent). Finnmark hadde samme antall konkurser som i april i fjor, og i samtlige andre fylker var det nedgang.

På bransjenivå er antall konkurser ennå høyest i typiske konkursbransjer, som bygg og anlegg, detaljhandel og serveringsvirksomhet. Men også i flere av disse bransjene er nedgangen solid i april.

Innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet falt antall konkurser fra 38 til 27 (29 prosent), innen oppføring av bygninger fra 39 til 18 (54 prosent), mens det innen serveringsvirksomhet gikk fra 24 til 16 (33 prosent).

Én konkurs skiller seg ut

Creditsafe trekker frem én konkurs som skiller seg ut i april. Drammen-baserte Auto Transport, med over 40 vogntog og mer enn 200 ansatte, begjærte seg konkurs i starten av april – etter en omsetning på 303 millioner kroner i 2021.

– Det at en biltransportør av en slik størrelse går konkurs fremstår symptomatisk med de utfordringene vi ser innen transport, logistikk og bilbransjen generelt, med mangel på halvledere og andre viktige komponenter. Denne konkursen setter naturligvis også bilbransjen, i det minste deler av den, i en ekstra skvis, tror Fjærestad.