97 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 15 selskaper.

Møre og Romsdal: Kumo King AS.

Viken: Bonum Beverages AS; K S Hestesport AS; Ranum Bygg AS; Telemax AS; Vold Maskinservice AS.

Vestfold og Telemark: Påfyll På Toppen AS.

Vestland: Frøken Fryd Moster AS.

Trøndelag: Autor Entreprenør AS; Frami AS; Harmankaya AS; Nordic Herb Zone AS; Stabelstein Gaundal AS; Storstad Universalservice ASM; UM Service AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

74 konkurser sist uke

Mandagens 23 konkurser kommer i kjølvannet av 74 konkurser i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 14 konkurser

Tirsdag: 21 konkurser

Onsdag: 13 konkurser

Torsdag: 10 konkurser

Fredag: 16 konkurser

