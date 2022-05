Flere seelskaper med kobling til skatteparadiser

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har kartlagt norske selskapers kobling mot det som kalles en konsernspiss, altså et moderselskap, som er registrert i et utenlandsk skatteparadis.

Ved å se på hvordan land tilrettelegger for skatteomgåelse og hvilken tilknytning norske selskaper har til land med høy grad av slik tilretteleggelse, har SSB avdekket at det i 2020 var 1.377 norske selskaper som hadde kobling til 255 globale konsern med adresse i et slikt land.

Dette antallet har økt med 78 prosent siden 2014, og av disse selskapene igjen hadde drøyt to tredeler konsernspisser i land som i høy grad tillot skatteomgåelse.

Blant landene som SSB nevner som gir skatteplanlegging, er Luxembourg, Sveits og Nederland i nedre sjikt. Andre steder som nevnes, er Bermuda og Guernsey.

Ifølge SSB var Norge senere ute enn andre europeiske land med å innføre regler som skulle forhindre slike skattetilpasninger. Ikke før i 2019 hadde reglene endret seg.

– Norge kan ha blitt sett på som et godt sted for globale konsern for å få ned den samlede skattebelastningen i konsernet, skriver SSB.

(©NTB)