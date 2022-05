63 konkurser på fire dager

Brønnøysundregistrene har så langt denne uken kunngjort konkursåpning i 50 selskaper.

Oslo: Arriba Consulting AS; Carl Berner Delikatesse AS; D Fishing AS; Ecobrands AS; Habibi Pizza og Grill AS; Karma Frisør AS; Rector Marinus Invest AS; Storoslotakst AS; Øst Transport Service AS.

Rogaland: City Cut AS; Utecomfort Sørvest AS.

Møre og Romsdal: Fugl Føniks Mat, Drikke & Bar AS.

Nordland: Boligen AS; Man Han AS.

Viken: Avant Tekstiltrykk AS; Bee Concepts AS; Borgund & Co AS; Entek AS; Fretheim Henrik AS; Hans-Garderober AS; Iva Security AS; Jafs Askim AS; Mekatech AS; Norwegianfashionoutlet.no AS; Pan Sjur AS; Renover Bygg AS; Sjåførservice Øst AS; Turnetransport AS; Østfold Vask og Rens AS.

Innlandet: Byens Pizza & Grill AS.

Vestfold og Telemark: MT Nord Tak & Fasader AS.

Agder: Barelitt AS; Hårdesign A Salong Tolbodgaten AS; I M Takeaway AS; Royal Bilpleie AS; Sør Polering AS; Vimme Service og Salg AS.

Vestland: AH-Invest AS; Bergen Mikrosement AS; Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS; Green Ship Technology AS; OH Invest AS; TG Byggservice AS.

Trøndelag: AM Tjenester AS; Leka Bygg og Maskin AS; RS Lund Transport AS.

Troms og Finnmark: A B Entreprenør AS; Polar Uteliv & Event AS; Tak Bygg AS; The Lighthouse Hotel AS.

I tillegg har 13 personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

