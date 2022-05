Vestlig plan for å frakte ut korn fra Ukraina

Russland har blokkert ukrainske skip fra å forlate ukrainske havner med korn. Ukrainsk kornproduksjon er viktig for matforsyning verden rundt, spesielt i Afrika og Midtøsten.

De vestlige allierte står overfor. en komplisert utfordring for å prøve å løse oppgaven. Tjenestemenn vurderer en rekke alternativer for å få eksportert ukrainsk mat trygt ut av landet, med hjelp av jernbane, sjøfart og fly, ifølge to amerikanske og fire europeiske diplomater som CNN har snakket med.

Mulige scenarioer blir sett nærmere på og utformet uavhengig av om Russland går med på dem eller ei, ifølge kanalen.