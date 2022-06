52 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 43 selskaper.

Oslo: 3 Malere AS; Citylink Transport AS; Imponerte Møbler AS; Malerteam og Bygg AS; Ms Fix AS; Nbygg AS; Purba Invest AS; Racetracker AS; RC Evolution AS; Satell Eiendomsutvikling AS; Solsiden Entreprenør AS; Tar og Gjør AS.

Rogaland: Energy Industrier AS; KTV Bygg AS.

Møre og Romsdal: BMTJ AS; Leikebutikken Ulsteinvik AS; Måløy Pizza og Grill AS; Pat Project Consultants AS.

Nordland: Nesna Bygg AS; RT Beauty AS; UAB Viremidos Statyba.

Viken: Cafe De Roma 1 AS; Custom Home AS; Easy Repair AS; Fjordz Advisory AS; Lørenskog Elektrohandel AS; Norpower Elektro AS; Thuja.no AS.

Innlandet: Gml Hundesætra AS; Lillehammer Ringsaker Turbiler AS.

Vestland: B T S AS; Hagemannen AS; Skvis Arena AS; Surplusplay AS; Tilkomst Teknikk Vest AS.

Trøndelag: ESbygg AS; KH Lastebilutleie AS; Legio Data AS.

Utenlands: UAB Baltmarina.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.